Часть торговых точек «Дяди Дёнера» передана в аренду

В ходе реализации мероприятий конкурсного производства часть торговых точек ООО «Дядя Дёнер» переданы в аренду, доходы от их использования поступают в конкурсную массу. Об этом на собрании кредиторов рассказал юрист представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ».

Кроме того, по его словам, проведена инвентаризация и оценка имущества должника, как находящегося в залоге, так и не обремененного залогом.

— Часть имущества должника, в том числе права на товарные знаки, в настоящий момент еще не оценены, — цитирует юриста ООО «ЮниСервис Капитал».

— На данный момент, среди всех дефолтных кейсов, дело в которых дошло до банкротства, случай «Дяди Дёнера» является единственным, где у инвесторов появился шанс на какую-либо денежную компенсацию потерянных средств, — комментирует руководитель юридического отдела департамента DCM инвестиционной компании «ЮниСервис Капитал» Анастасия Хмыкина.

Представитель «ЮЛКМ» полагает, что часть денежных средств, полученных от реализации имущества должника, будет направлена на погашение требований владельцев облигаций. На сегодняшний день, признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет 131,7 млн рублей. Сколько смогут получить инвесторы и в какие сроки пока не известно.

Эксперт уточнила в ответ на запрос Infopro54, что в ходе конкурсного производства выявлено и включено в конкурсную массу имущество должника ООО «Дядя Денер» на 21,8 млн рублей. По итогам проведенных торгов реализовано имущество на сумму 1,7 млн рублей.

— По тому имуществу, которое еще не было реализовано, на сегодняшний день управляющим заключены 2 договора аренды: оборудования и торговых киосков: общий размер 294 000 рублей в месяц. Киоски переданы в аренду ООО «Открытие», — отметила Анастасия Хмыкина. — Отметим, что в настоящий момент рассматривается обособленный спор о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, идет сбор доказательств. Судебное заседание по делу назначено на середину мая.

— Готовится заявление по оспариванию подозрительных сделок по возможному отчуждению имущества, — подчеркнули в «ЮниСервис Капитал». — В ходе конкурсного производства выявлены подозрительные сделки по возможному отчуждению торговых киосков. Конкурсный кредитор намерен оспорить данные сделки и вернуть имущество в конкурсную массу. В настоящий момент готовится заявление об оспаривании сделок.

Судя по сообщению компании, речь идет о Антоне Лыкове, ООО «Старт», Галине Ениной, Антоне и Людмиле Супрун. На их имущество наложен арест.

Напомним, что процедура наблюдения в рамках банкротства в компании «Дядя Дёнер» была введена в январе января 2023 года, конкурсное производство открыто до декабря 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что собственников Дяди Дёнера потребовали привлечь к субсидиарной ответственности.