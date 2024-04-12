Часть торговых точек «Дяди Дёнера» передана в аренду

В ходе реализации мероприятий конкурсного производства часть торговых точек ООО «Дядя Дёнер» переданы в аренду, доходы от их использования поступают в конкурсную массу. Об этом на собрании кредиторов рассказал юрист представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ».
Кроме того, по его словам, проведена инвентаризация и оценка имущества должника, как находящегося в залоге, так и не обремененного залогом.
— Часть имущества должника, в том числе права на товарные знаки, в настоящий момент еще не оценены, — цитирует юриста ООО «ЮниСервис Капитал».
— На данный момент, среди всех дефолтных кейсов, дело в которых дошло до банкротства, случай «Дяди Дёнера» является единственным, где у инвесторов появился шанс на какую-либо денежную компенсацию потерянных средств, — комментирует руководитель юридического отдела департамента DCM инвестиционной компании «ЮниСервис Капитал» Анастасия Хмыкина.
Эксперт уточнила в ответ на запрос Infopro54, что в ходе конкурсного производства выявлено и включено в конкурсную массу имущество должника ООО «Дядя Денер» на 21,8 млн рублей. По итогам проведенных торгов реализовано имущество на сумму 1,7 млн рублей.
— По тому имуществу, которое еще не было реализовано, на сегодняшний день управляющим заключены 2 договора аренды: оборудования и торговых киосков: общий размер 294 000 рублей в месяц. Киоски переданы в аренду ООО «Открытие», — отметила Анастасия Хмыкина. — Отметим, что в настоящий момент рассматривается обособленный спор о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, идет сбор доказательств. Судебное заседание по делу назначено на середину мая.
— Готовится заявление по оспариванию подозрительных сделок по возможному отчуждению имущества, — подчеркнули в «ЮниСервис Капитал». — В ходе конкурсного производства выявлены подозрительные сделки по возможному отчуждению торговых киосков. Конкурсный кредитор намерен оспорить данные сделки и вернуть имущество в конкурсную массу. В настоящий момент готовится заявление об оспаривании сделок.
Напомним, что процедура наблюдения в рамках банкротства в компании «Дядя Дёнер» была введена в январе января 2023 года, конкурсное производство открыто до декабря 2023 года.
Ранее редакция сообщала о том, что собственников Дяди Дёнера потребовали привлечь к субсидиарной ответственности.
Фото freepik, автор: stocking
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