Даже при наличии антител можно заболеть новым штаммом коронавируса

Даже при наличии антител человек может заболеть новым штаммом коронавируса, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передают «Известия».

Однако, по словам специалиста, заболевание проходит легче и снижается уровень смертности при наличии антител.

— Есть исследования, что набор антител у переболевших и вакцинрованных может отличаться. Есть теория, которая пока не подтверждена, что, если человек сначала переболел коронавирусом, а потом вакцинировался, то его иммунитет становится прочнее, а антитела разнообразнее, — сказал Альтштейн.

Ранее Альтштейн заявил, что назвать необходимый для защиты от коронавируса уровень антител пока невозможно. По его словам, в настоящее время точно известно, что антитела — это показатель того, что человек либо переболел коронавирусом, либо вакцинировался. Однако очень важно считать вакцинированных и заболевших, так как общее количество и лабораторные исследования смогут дать более-менее ясную картину о нужном уровне антител.

Напоминаем, в России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и вакцина для подростков «Спутник M».