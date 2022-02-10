Компания Samsung представила новую линейку смартфонов

Речь идёт о трёх моделях — базовая Galaxy S22, более продвинутая Galaxy S22+ и флагманская Galaxy S22 Ultra. Дизайн первых двух моделей остался прежним, но гаджеты стали компактнее, а их масса немного уменьшилась. Проведена и работа над ошибками. Так, в базовом S22 производитель отказался от пластиковой задней крышки, которая вызвала критику у пользователей в прошлом году. Теперь на обороте трубки такое же закалённое стекло (Gorilla Glass Victus+), как и на передней панели.

Во флагманской Ultra отказались от выступающего камерного модуля, уровняв датчики изображения с корпусом. Из новых плюшек — влагозащита IP68 и паз под активный стилус S Pen — «привет» из забытой линейки Note.

Цветовая гамма новинок расширилась. S22 и S22+ выйдут на рынок в чёрном, белом и зелёном цветах, а ещё в оттенке «розовое золото». Для S22 Ultra будут доступны чёрный, белый, зелёный и фиолетовый цвета. Базовый вариант Galaxy S22 будет стоить 79,9 тыс. руб., Galaxy S22+ — от 94,9 тыс. руб., а Galaxy S22 Ultra обойдётся минимум в 114,9 тыс. руб. Продажи новинок в России стартуют с 11 марта.

Помимо нового семейства смартфонов Samsung презентовала обновленные планшеты Tab S8, S8+ (доступны в трех цветах), а также S8 Ultra. Устройства оснащены первым 4-нм чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. У всех устройств имеется перо повышенной чувствительности, оно крепится к корпусу. На всех трех моделях общий объем внутреннего хранилища можно увеличить на 1 ТБ с помощью дополнительной карты micro SD.

Tab S8 будет стоить от 64 990 рублей за базовую модель. Ее оснастили LCD-экраном диагональю 11 дюймов с частотой развертки 120 Гц. В планшеты встроены ультраширокая фронтальная камера на 12 Мп, а также две основных камеры 13 и 6 Мп. Диагональ AMOLED-экрана Tab S8+ составляет 12.4 дюйма, емкость батареи 10 090 мА·ч.

Tab S8+ можно будет купить от 81 990 рублей. Эта модель отличается от Tab S8 увеличенной диагональю 12.4 дюйма, AMOLED-экраном и аккумулятором 10 090 мА·ч. Galaxy Tab S8 и S8+ получили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

У Tab S8 Ultra диагональ 14.6 дюймов, экран можно разделить на несколько окон с изменяемыми размерами. Имеются широкоугольная и сверхширокоугольная фронтальные камеры (12 Мп). Предусмотрена возможность подключения клавиатуры с тач-падом, но в комплекте ее не будет. Tab S8 Ultra оснащен до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Цена планшета – 106 990 рублей за версию со 128 ГБ памяти.