Детям, болеющим на дистанте, ставят «стимулирующие колы» за несделанные уроки

— У меня вопрос к организаторам образовательного процесса в средних школах. Ребенок болеет, болеет тяжело, лежит пластом с температурой, но учителя требуют выполнения домашнего задания. Мать что должна делать? Выполнять домашнее задание за больного ребенка? Пичкать ребенка жаропонижающими и заставлять выполнять задания? — с возмущением написала на своей странице в соцсети Facebook мама из Академгородка (Ранее — помощник уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ в Сибири Павла Астахова. — Ред.) Дарья Макарова. — Справка в школу предоставлена, а в журнале двойки за несданные работы. Ребенок пробовал заниматься дистанционно, но сильно уставал и часть занятий онлайн пропускал — за это стоят колы. Я прошу чиновников из департамента образования города Новосибирска разъяснить мне принцип выставления двоек в пропущенные по болезни дни? А когда чиновник лежит с температурой под 40, он почему не выполняет свою работу? Слабо? И не надо мне писать про героических чиновников, которые пашут круглосуточно и переносят болезни «на ногах».

Корреспонденту Infopro54 Дарья Макарова уточнила, что ребенок учится в третьем классе, справка о болезни есть и была предоставлена педагогу. Кстати, под постом Макаровой есть комментарий главы оперативного штаба при Министерстве образования региона Оксаны Василенко, которая пишет, что в такой ситуации педагоги «должны просто ставить Н (по болезни). И все».

Судя по сообщениям, которые под постом оставляют другие родители новосибирских школьников, похожая практика встречается во многих образовательных учреждениях города:

— У нас в гимназии ситуация ровно та же. Во всех случаях. Мне вот отдельно пришлось доказывать, что ребенок сразу после операции никак не может сдавать английский. И выполнять задания, опираясь на свежий шов, тоже никак не может. «Доказывать» — это через медкомиссию и справку. Наставили единиц…

Один из участников дискуссии отмечает, что такая ситуация актуальна для лицеев и гимназий, которые «пытаются держать планку»: проболел — сдай все темы и домашнее задание:

— В любом случае у нас это называлось «стимулирующие колы». Потом в нашей школе родители через попечительский совет провели опрос, что их устраивает/не устраивает во взаимодействии со школой, учителями, в образовательном процессе. Всплыла вот эта тема в частности, и наш чудесный директор запретил ставить колы и двойки болеющим. Я на том педсовете была и слышала все аргументы предметников, они тоже реально весомые, потому что есть дети, которые по месяцу болеют, а потом ничего не знают, ничего не сдают — и дальше их учить очень сложно, ликвидировать эти пробелы. Но все эти аргументы были отвергнуты: ищите другие способы держать высокую успеваемость. Результат будет, если директору важнее люди, а не цифры в отчетах. Потому что это внутренняя кухня, и система с колами прекрасно работала много лет. Но пробовать стоит с ней бороться.

Напомним, средняя школа в Новосибирской области находится на дистанционном обучении с 31 января. Пока до 14 февраля. Однако до объявления всеобщего школьного карантина некоторые классы в регионе выводились на дистант сразу после новогодних каникул. То есть часть школьников обучается на удаленке уже более месяца. Будет ли отменена дистанционная форма обучения или власти региона продлят карантин еще на какой-то срок — будет известно до конца недели.

По данным оперативного штаба, на 9 февраля за сутки в области короновирусом заболели около 4000 человек, в том числе 781 ребенок. На вечер 6 февраля в учреждениях образования Новосибирской области были зарегистрированы 1105 заболевших коронавирусом, из них 981 ребенок. На дистант выведены 272 класса, не считая тех, кто уже находится на дистанционной форме обучения.