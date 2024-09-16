Защита Игоря Диденко продолжает настаивать на экологической экспертизе

В Новосибирском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении гендиректора АО «НКБК» Игоря Диденко. В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, с участниками судебного процесса согласованы даты судебных заседаний, сообщила пресс-служба Управления судебного департамента по Новосибирской области. Бизнесмен обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Вину Игорь Диденко не признает, уточнили в управлении.

Адвокат Игоря Диденко Евгений Деменчук, комментируя СМИ итоги заседания суда, напомнил, что ответственность по ст. 246 УК РФ наступает только в случае изменения радиоактивного фона, причинения вреда здоровью человека, массовой гибели животных, наступления иных тяжких последствий. По его словам, в случае с АО «НКБК» ничего из этого следствием не установлено.

— В обвинительном заключении указано: «деградация земель от переувлажнения». Однако сама по себе деградация не является тяжким последствием! По непонятным причинам в нашем случае не устанавливался источник деградации, тип, степень, а также ущерб от деградации. Вопреки требованиям прокураторы, экологическая экспертиза не назначалась и не проводилась, — заявил Деменчук.

Он также утверждает, что следствие проигнорировало тот факт, что карьер, где выявлено нарушение, был вырыт нефтебазой «Красный Яр» и с 1965 по 2019 годы. По словам адвоката, нефтебаза использовала его сначала для добычи грунта, позже для сброса сточных вод и отходов. «НКБК» получил участки, прилегающие к карьеру в 2012 и 2022 годах, при этом они не проходили рекультивацию.

— При строительстве карьера экскаваторы полностью сняли весь почвенный слой на глубину более семи метров. Почвы там сейчас нет, — подчеркивает Евгений Деменчук. Всю поверхность карьера занимает техногенный грунт, который в принципе не может деградировать. Любая экологическая экспертиза установит, что почвы в карьере нет, и ни о каких тяжких последствиях речи идти не может.

Адвокат подчеркнул, что защита рассчитывает на назначение судебной экологической экспертизы.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении гендиректора АО «Новосибирского картонно-бумажного комбината» Игоря Диденко прошло в закрытом режиме в начале сентября.