С собственников «ВостокУгольТранса» хотят взыскать долги компании

Торги по продаже права требования ООО «ВостокУгольТранс» к ООО «Углетранс» на 1,13 млрд рублей (дебиторская задолженность) не состоялись. На них не было подано ни одной заявки. Об этом сообщил конкурсный управляющий «ВостокУгольТранса» Сергей Лебедев. Начальная стоимость лота составляла 819,25 млн руб.

Лебедев также разместил сообщение о проведении собрания кредиторов компании. В списке вопросов — привлечение к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей «ВостокУгольТранса». Также на собрании планируется обсудить новые условия продажи требований компании к «Углетрансу» и к ООО «Чермет».

Напомним, решением Арбитражного суда Новосибирской области в июле 2021 года «ВостокУгольТранс» был признан банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. В январе 2024 года его срок продлили еще на полгода.

По данным Лебедева, к настоящему времени проведена инвентаризация основных средств должника общей балансовой стоимостью 9,5 млн рублей, а также дебиторки на общую сумму 1,25 млрд рублей. Определением Арбитражного суда Новосибирской области в декабре 2021 года требования ООО «ВостокУгольТранс» к ООО «Углетрансу» на 1,13 млрд рублей признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. «ВостокУгольТранс» выступала поручителем при получении кредита фирмой «Углетранс» в Сбербанке на сумму 260,2 млн руб.

Решением Арбитражного суда в январе 2022 года с ООО «Чермет» взыскано 2,7 млн рублей долга. Организации был направлен на исполнение исполнительный лист, на текущую дату судебный акт не исполнен, отмечается в материалах суда. Иное имущество у должника не выявлено.

По данным Seldon.Basis, учредителями компании являются Анастасия Абрамова (37,5%) и Вадим Гонтарев (62,5%). До 2017 года Анастасии Абрамовой принадлежало 50% в «Углетрансе». До августа 2021 года Гонтарев был директором «ВостокУгольТранса». Компания работала в сфере грузоперевозок.

Ранее редакция сообщала о том, что к субсидиарной ответственности могут привлечь не только собственника, но и бухгалтера компании.