«Дед, беги!»: массовую драку из-за парковки на Выборной устроили жители Новосибирска

В Новосибирске полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки, которую устроили соседи у дома №129 на улице Выборной вечером 22 сентября. Причиной конфликта стал проезд по двору, который каждая из сторон буквально отвоевывала кровью.

По словам очевидцев, вернувшаяся с дачи семья высаживала у подъезда четверых детей из Mazda, чем помешала компании пьяных цыган на LADA проехать по двору. Словесная перепалка между водителями в считанные секунды переросла в драку, к которой подключились как защитники одного мужчины, так и заступники второго. В ход пошли не только кулаки, но и дачные овощи, а так же доски от клумб, которыми вооружились цыгане.

Массовая бойня попала на камеру мобильного телефона одного из жильцов многоэтажки.

— Деда не бейте! Деда-то за что?! Человек истекает кровью…Палками деда бьют. Дед, убегай, не спорь! Дед, беги!, — кричит автор видео, снимающий происходящее из окна десятиэтажки.

Зафиналил свою «правоту» водитель отечественного автомобиля жестким тараном в иномарку, стоявшую в другой части двора.

На место происшествия выезжали полицейские.

По словам очевидцев, пострадавшего водителя Mazda и его соседа увезли на скорой, а пьяного зачинщика и его товарищей забрали в отдел.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о произошедшем и пояснили, что на место выезжал экипаж.

— Прибывшие на место полицейские установили участников конфликта. От всех сторон конфликта приняты заявления. Организовано проведение проверки, —сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о массовой драке со стрельбой возле бара в Тогучине. Вооружившись клюшками и пистолетом, местные жители напали на компанию мужчин. Потасовка попала в объектив камеры наблюдения, установленной на соседнем с заведением здании.