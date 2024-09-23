Урожай убран на 47 процентах площадей в Новосибирской области

По итогам минувших выходных урожай убран на 47% площадей в Новосибирской области — 679 тысяч га. Об этом на оперативном совещании рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

— Пшеница убрана на 41% площадей, горох на 70%, — добавил министр.

Судя по данным Минсельхоза на 20 сентября, уборочная 2024 года уже перегнала по темпам 2023 год. На этот день год назад в регионе был скошен урожай на 573 тыс га (в 2024 году на 20 сентября — 601.7 тыс га), пшеницы 252 тыс га (283 тыс га).

При этом урожайность зерновых превышает прошлогодние показатели — 20,8 ц\га (16,9 ц\га). По пшенице на 20 сентября 2024 года обмолочено 282 тысячи га (в 2023 году — 250 тыс га), урожайность составила 22 ц\га (16,8 ц\га).

Напомним, на заседании комитета по АПК регионального парламента Андрей Шинделов сообщал, что качество урожая 2024 года хуже, чем ожидалось летом.

— В июле, когда некоторые хозяйства приступили к уборочной, качественные показатели были превосходные. Натура была 800, засоренность минимальная, число падений до 300 и более, клейковина 30 и более, — напомнил министр. — Сейчас обмолачивается урожай и в большинстве случаев число падений варьируется от 60 до 80, клейковина падает до 20, натурность снизилась до 600 единиц.

Председатель комитета по АПК Денис Субботин добавлял, что качество зерна, которое озвучивает Минсельхоз, уже даже не фураж.

По другим сельхозкультурам урожайность 2024 года пока ниже, чем в 2023 году:

Урожай гороха на 20 сентября 2023 года в регионе уже был убран. При этом средняя урожайность пока остается на том же уровне — 15,3 ц\га.

Уборка гречихи только началась и пока урожайность ниже, чем в прошлом году — 10.1 ц\га (14,4 ц\га). Гречихой в регионе засеяно 54 тыс га.

Вика убрана на 83% площади (33%), средняя урожайность 13,6 ц\га (16,9 ц\га).

Чечевица —25,3% (35,9%), урожайность также снизилась по сравнению с прошлым годом — 10,8 ц\га (11,4ц\га).

Что касается овощей, то они убраны на 43% площадей — 248 тысяч га. В прошлом году на это время — 30,9%. Средняя урожайность составляет 403,3 ц\га (416,4 ц\га):

Картофель 48,96% (45%), урожайность 151,9 ц\га (188,8 ц\га).

Капуста убрана на площади 59%, урожайность — 560,8 ц\га. Показатели прошлого года Минсельхоз не приводит.

Морковь убрана на площади 27,7%, урожайность — 548 ц\га.

Свекла — 96,85%, урожайность — 291,4 ц\га.

Напомним, 9 сентября в регионе было принято решение о введении режима ЧС из-за сложной уборочной. На тот момент, по данным Минсельхоза, у аграриев погибло 160 тысяч га посевов при общей площади посевных 2,3 млн га.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году из-за проблем с уборочной в Новосибирской области собрали на 1 млн тонн зерна меньше, чем в 2022 году.