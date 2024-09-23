Космонавт из Новосибирска полетит в космос в 2026 году

В 2026 году Анна Кикина, космонавт из Новосибирска, планирует совершить свой второй космический полёт.
— Я собираюсь в космос, и я готовлюсь. Текущий план — на 2026 год, — отметила женщина-космонавт в интервью парламентскому телеканалу «Вместе РФ».
В ходе интервью Кикина также поделилась своими впечатлениями от прошлых космических экспериментов. Всего их было два: управление роботизированной рукой ERA, которая находится на внешней стороне Международной космической станции, и медицинское исследование.
— Мне запомнился эксперимент, который связан с ультразвуковым исследованием брюшной полости. Эти данные мы отправили на Землю, — рассказала Кикина.
Ранее редакция сообщала о том, что космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России.
Источник фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя / Автор — пресс-служба мэрии Новосибирска
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