Космонавт из Новосибирска полетит в космос в 2026 году

В 2026 году Анна Кикина, космонавт из Новосибирска, планирует совершить свой второй космический полёт.

— Я собираюсь в космос, и я готовлюсь. Текущий план — на 2026 год, — отметила женщина-космонавт в интервью парламентскому телеканалу «Вместе РФ».

В ходе интервью Кикина также поделилась своими впечатлениями от прошлых космических экспериментов. Всего их было два: управление роботизированной рукой ERA, которая находится на внешней стороне Международной космической станции, и медицинское исследование.

— Мне запомнился эксперимент, который связан с ультразвуковым исследованием брюшной полости. Эти данные мы отправили на Землю, — рассказала Кикина.

Ранее редакция сообщала о том, что космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России.