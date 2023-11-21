Дефицит дворников зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области составили рейтинг дефицитных специальностей осени. Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме, сообщили в службе исследований hh.ru.

Рейтинг возглавили дворники — на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме. Близкая ситуация наблюдается с врачами и токарями (по 1,1 резюме на вакансию), слесарями, автомеханиками и поварами (по 1,2).

Исследование показало, что в регионе не хватает сварщиков, фармацевтов-провизоров (1,4), электромонтажников (1,5), автомойщиков, разнорабочих, швей, монтажников и зоотехников (по 1,6).

Ранее редакция сообщала, что 80% выпускников с дипломами педагогов вообще не доходят до школы.