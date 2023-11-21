ХК «Сибирь» с разгромным счетом проиграл магнитогорскому «Металлургу»

ХК «Сибирь» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в гостевом матче. Матч завершился со счетом 4:1. Об этом сообщает пресс-служба команды «Сибирь».

Первые два периода «Сибирь» не могла мобилизоваться и как-то ответить противнику на его льду. В конце второго периода на табло горел счет — 0:3. В последнем периоде новосибирцы попытались отыграться, и у них включилось второе дыхание. Но команда, забив один гол, получила ответный в свои ворота. В итоги матч закончился с счетом — 1:4.

— Можно сказать, не очень хорошая игра с нашей стороны. Много моментов, которыми я остался недоволен. Самое главное, сделать выводы — впереди очень важная домашняя серия, — рассказал Дэвид Немеровски, главный тренер ХК «Сибирь».

Болельщики на протяжении всего матча выплескивали свои эмоции в комментариях под записями паблика команды.

— Хотелось бы услышать что-то новое. Почему такое творится? — Не всухую. — Какой ужас! Игры нет. Мыслей нет.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» сыграет гостевой матч против уральского «Металлурга».