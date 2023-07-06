Дефицит кадров в Новосибирской области обновил исторические показатели

По итогам июня индекс конкуренции на рынке труда Новосибирской области составил 2,8 резюме на вакансию. Это минимальное значение индекса в регионе, начиная с января 2021 года. Нормальным считается 4-7,9 резюме на одно рабочее место. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-рекрутингового агентства hh.ru.

— Данный уровень индекса говорит о том, что в регионе сложился кадровый дефицит. При этом, наблюдается снижение индекса конкуренции от месяца к месяцу: в июне по сравнению с началом года (январем 2023) в Новосибирской области он упал на 1 пункт (с значения 3,8 резюме на вакансию), а по сравнению с предыдущим месяцем (маем 2023) – снизился на 0,3 пункта (с 3,1 резюме на вакансию), — отметили эксперты агентства.

Если сравнивать регионы Сибири, наиболее выраженный дефицит кадров зафиксирован по итогам июня в Кузбассе (2,1 резюме на вакансию), Алтайском крае (2,3) и Красноярском крае (2,5).

По мнению экспертов, падение индекса конкуренции свидетельствует об усилении дефицита кадров в регионе и считают, что ситуация на рынке труда вызвана сложной демографической ситуацией, а также постоянно растущим спросом на линейный массовый персонал.

— Можно говорить о том, что в этом году мы наблюдаем очередной виток кадрового голода. В прошлый раз он наиболее ярко проявился в 2021 году, когда активность работодателей значимо превышала соискательскую, сейчас все может пойти по более жесткому сценарию. Причины усиления кадрового голода остаются прежними: сложная демографическая ситуация и сокращение населения в трудоспособном возрасте, постоянно растущий спрос на линейный массовый персонал, а также естественное снижение активности соискателей, которые стали быстрее находить работу, утверждает директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Наиболее дефицитными специалистами в Новосибирской области сейчас являются медики (1,1 резюме на вакансию), специалисты из автобизнеса (1,2), рабочий персонал и строители (по 1,8), специалисты по сельскому хозяйству (2), кадры из сферы розничной торговли и добычи сырья (по 2,4), а также специалисты по транспорту и логистике (2,8).

Наиболее высокий профицит кадров по итогам мая сложился в профсфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (14,2 резюме на вакансию). Также более семи резюме на вакансию в следующих сферах: «Высший и средний менеджмент» (9,3), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (9,2), «Маркетинг, реклама, PR» (8,7), «Административный персонал» (7). Специалисты с этой квалификацией могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством, в связи с высокой конкуренцией за работу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске зафиксировали рекордный дефицит кадров.