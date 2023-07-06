Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области провела прием жителей Новосибирска совместно с Дмитрием Демешиным, заместителем генерального прокурора Российской Федерации, и Андреем Травниковым, губернатором Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурором Здвинского района внесено представление главе сельсовета Верх-Каргат, поскольку ветерану боевых действий неправомерно отказано в подключении жилого дома к сетям водоснабжения. В результате прокурорского вмешательства данные работы выполнены в полном объеме.

Благодаря представлению прокурора Калининского района Новосибирска в управляющую организацию, гражданину была выплачена компенсация за понесенный ущерб в размере 41,6 тыс. рублей в связи протечкой крыши многоквартирного дома.

За счет мер, предпринятых прокурором Заельцовского района, защищены права ветерана труда области, относящегося к льготной категории граждан, которому после выписки из госпиталя было отказано в предоставлении лекарств по месту жительства в поликлинике № 27. В результате ответственные должностные лица медучреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, а заявитель обеспечен всеми необходимыми медпрепаратами.

— Прокурором Центрального района Новосибирска внесено представление главному врачу медучреждения в связи с подтверждением фактов неудовлетворительного состояния палат и процедурных кабинетов, на которые просили обратить внимание граждане, находящиеся на лечении в госпитале. В настоящее время правительством региона выделено более 200 млн. руб. на новое медицинское оборудование и ремонтные работы, срок исполнения которых истекает в декабре 2023 года, — говорится в сообщении.

Разрешение оставшихся вопросов граждан, обратившихся на прием в Новосибирской области, находится на личном контроле Дмитрия Демешина.

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