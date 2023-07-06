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Депутат Заксобрания Сергей Конько получил орден Мужества

  • 06/07/2023, 10:52
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Депутат Заксобрания Сергей Конько получил орден Мужества
Ранее Сергей Конько в составе добровольческого батальона «Вега» отправился в зону специальной военной операции.

Депутат заксобрания Новосибирской области, заместитель председателя комиссии Заксобрания по экологии  Сергей Конько получил орден Мужества. Об этом командир отряда «Вега», первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов сообщил на сессии регионального парламента.

Напомним, что Сергей Конько в составе добровольческого батальона «Вега» отправился в зону специальной военной операции. Добровольческий батальон «Вега» начал формироваться в октябре прошлого года. Из Новосибирских политиков в составе батальона в зоне СВО работали депутат Госдумы Дмитрий Савельев, заместитель председателя комиссии Заксобрания по экологии Ярослав Фролов.

Орден Мужества  учрежден указом президента РФ от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».

Орденом Мужества награждают:

  • граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью или при спасении людей в чрезвычайных ситуациях;
  • граждан, совершивших смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни;
  • иностранцев, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при спасении граждан РФ в чрезвычайных ситуациях.

Ранее редакция сообщала о том, что бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова.

Фото с сайта Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Коньков орден Мужества Заксобрания Новосибирской области


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