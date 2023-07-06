Депутат Заксобрания Сергей Конько получил орден Мужества

Депутат заксобрания Новосибирской области, заместитель председателя комиссии Заксобрания по экологии Сергей Конько получил орден Мужества. Об этом командир отряда «Вега», первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов сообщил на сессии регионального парламента.
Напомним, что Сергей Конько в составе добровольческого батальона «Вега» отправился в зону специальной военной операции. Добровольческий батальон «Вега» начал формироваться в октябре прошлого года. Из Новосибирских политиков в составе батальона в зоне СВО работали депутат Госдумы Дмитрий Савельев, заместитель председателя комиссии Заксобрания по экологии Ярослав Фролов.
Орден Мужества учрежден указом президента РФ от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».
Орденом Мужества награждают:
Ранее редакция сообщала о том, что бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова.
Фото с сайта Заксобрания Новосибирской области
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