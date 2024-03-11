Дефицит кадров в ЖКХ испытывают управляющие компании в Новосибирске

Сфера ЖКХ в Новосибирске испытывает дефицит кадров. По словам директора архитектурно-строительного колледжа, руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергея Аверьяскина, на сегодняшний день управляющим компаниям не хватает инженеров, тепло- и гидротехников.

— Это просто беда управляющих компаний. Слесари, монтажники, сварщики на рынке есть, но они выбирают другие отрасли, где платят больше. Доход управляющих организаций, который складывается из платежей собственников и арендаторов помещений, не всегда позволяет платить конкурентоспособную зарплату. Поэтому в сфере ЖКХ дефицит стоит острее, чем в других отраслях. К тому же эти профессии не только малооплачиваемые, но и непрестижные. Все это напрямую сказывается на уровне квалификации. Зима в Новосибирске и череда коммунальных аварий показали, что управляющие компании не смогли справиться с ее последствиями, — констатирует он.

О катастрофическом дефиците кадров в сфере ЖКХ, в частности дворников, редакции Infopro54 рассказывал и председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица.

— Я читал в федеральных СМИ о том, что в Москве не хватает дворников. У нас ситуация гораздо хуже, так как в Москву люди все-таки едут на заработки. У наших управляющих компаний сегодня не закрыты в среднем 50% вакансий дворников. В итоге если раньше один человек работал в среднем на 2-3 домах, то сейчас берет до 6 домов, а это сказывается на качестве и своевременности уборки. Человек не машина, он не может работать 24 часа в сутки, — говорил он.

Сергей Аверьяскин считает, что частично решить кадровую проблему и привлечь молодых специалистов в ЖКХ можно за счет жилищного вопроса, когда при устройстве в управляющую компанию с муниципалитетом заключается договор социального найма на жилье. По нему, квартира находится у сотрудника пять лет в соцнайме, затем передается в собственность.

— В Новосибирске в муниципальной собственности более 1000 квартир, которые пустуют. Муниципалитет в них средства не вкладывает. В советское время такие квартиры отдавали сотрудникам ЖКХ. Например, устроился дворником, да, зарплата невысокая, профессия не популярная. Но другие в очереди на квартиру стояли 5 лет, а он получал ее сразу. Ряд регионов это сейчас практикуют. В Новосибирске тоже был такой опыт в управляющих компаниях «Спас-дом», «Сибирская инициатива». Возможно, квартира будет не в лучшем состоянии, но зато своя., — говорит эксперт.

Кроме того, архитектурно-строительный колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и получает грант на создание образовательно-производственного центра (кластера), который представляет собой интеграцию нескольких учебных заведений и предприятий реального сектора.

— Такого опыта в Новосибирской области еще не было. Наша задача создать новую гибкую модель подготовки квалифицированных кадров согласно запросам рынка. В рамках проекта берем на себя усиленные обязательства подготовить в два раза больше кадров с сокращением обучения на один год. Если раньше специалиста готовили 2,5 года, сейчас обучение займет полтора, — подчеркивает Сергей Аверьяскин.

Он уточнил, что ученики получат больше практических знаний, а учебно-производственная практика полностью переносится на предприятия. В настоящее время на площадке колледжа создается учебно-производственный комбинат (УПК). Он полностью укомплектован необходимым оборудованием.

Студенты, которые устраиваются в УПК на период практики, изучают вопросы диспетчеризации, обработки жалоб, сезонного осмотра домов, выезжают на коммунальные аварии в сопровождении мастеров колледжа и инженеров УК. Управляющие компании для этих целей выделили близлежащие 15 домов, которые студенты забрали на аварийное и техническое обслуживание, за исключением ночной диспетчеризации.

— УПК станут той самой площадкой для освоения рабочих профессий, причем на оборудовании, с которым молодым специалистам предстоит работать непосредственно на предприятии. Да, при сокращении сроков обучения часть студентов будут выпускаться несовершеннолетними. При трудоустройстве это может вызвать сложности. УПК как раз даст возможность начать работать, а затем перейти к работодателю, — уверен Сергей Аверьяскин.

Ранее редакция сообщала, что 50% дворников не хватает в Новосибирске для уборки придомовых территорий.