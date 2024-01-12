50% дворников не хватает в Новосибирске для уборки придомовых территорий

Работать некому

В отрасли ЖКХ России повсеместно формируется гигантский дефицит кадров. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики. Эта проблема обострилась с начала зимнего сезона 2023 года. По данным аналитиков ВШЭ, в отрасли в третьем квартале работали 544 тысячи человек, на 5,4 тысячи меньше по сравнению со вторым кварталом 2023 года и на 7,6 тысячи — к третьему кварталу 2022 года.

О катастрофическом дефиците кадров в сфере ЖКХ, в частности дворников, редакции Infopro54 рассказал и председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица.

И.о. мэра Новосибирска раскритиковал уборку улиц в заснеженном городе если раньше один человек работал в среднем на 2-3 домах, то сейчас берет до 6 домов, а это сказывается на качестве и своевременности уборки. Человек не машина, он не может работать 24 часа в сутки, — говорит собеседник Infopro54.

По его словам, управляющие компании Новосибирска поднимали этот вопрос на совещании у вице-губернатора Сергея Семки в ноябре, где присутствовал нынешний и.о. мэра Олег Клемешов и глава ГЖИ области Александр Полещук, но не нашли понимания.

Между тем дефицит кадров в отрасли ЖКХ отмечают и эксперты. В hh.ru редакции пояснили, что на начало 2024 года специалисты, задействованные в жилищно-коммунальном хозяйстве, относятся к одним из самых дефицитных на рынке труда.

— В частности, вакансий для дворников сейчас открыто больше, чем резюме потенциальных кандидатов: на одну вакансию приходится лишь 0,9 резюме. Близкая ситуация с уборщиками — 1,6 резюме на вакансию. Также сложно и с квалифицированными рабочими: монтажники — 1,9 резюме на вакансию, сварщики (2,3), слесари, сантехники (1,2). При этом норма для рынка труда — 4-7,9 резюме на вакансию, а значения ниже 4 говорят о нехватке рабочих рук, — пояснили в компании.

По словам Екатерины Салостий, регионального представителя «Авито Работы» в Сибири, на платформе «Авито Работа» в СФО число вакансий в сфере «ЖКХ, эксплуатация» в 2023 году увеличилось в 1,5 раза (+51%) по сравнению с 2022 годом. Среди наиболее востребованных работников ЖКХ — электрики, дворники и сантехники. В 2023 году вакансий для них стало соответственно на 75%, 66% и 53% больше, чем в 2022 году.

— Помимо глобальных причин, которые сказываются на растущей востребованности кадров (демографическая яма 90-х годов, снижение числа трудоспособного населения), на ситуацию влияет и постоянное развитие самой сферы, — комментирует Екатерина Салостий. — Инфраструктура ЖКХ расширяется, появляются новые сервисы и предприятия, растут требования к безопасности жилищного хозяйства, качеству коммунальных услуг, благоустройству территорий. При этом отраслевые работодатели нуждаются как в специалистах с профильным образованием, так и в работниках низкой квалификации, которые могут быстро овладеть необходимыми навыками.

Эксперты hh.ru напоминают, что за монтажников, сварщиков и слесарей с ЖКХ конкурируют стройка, производственные компании, добыча, где зарплаты на порядок выше, чем в ЖКХ, а требования к квалификации стали ниже из-за нарастающего кадрового голода.

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, констатирует, что молодое поколение совсем не привлекает достаточно тяжелый труд в отрасли ЖКХ даже за большие деньги.

— Еще одна причина дефицита в этой отрасли — это снижение миграции из стран ближнего зарубежья, иностранцы помогали ранее сфере ЖКХ закрывать потребности в рабочих вакансиях, — говорит Литвинова.

Эксперты hh.ru добавляют, что трудовые мигранты сейчас предпочитают работу в других направлениях, например в рознице, такси, службах доставки, где условия труда более комфортные, а график — гибкий.

Рост цен ударил по отрасли

По оценке управляющих компаний, в этом году уборка снега во дворах Москвы и Московской области подорожала на 15-30%, пишет телеграм-канал «Управдом». Причины — увеличение стоимости топлива и обслуживания спецтехники, а также рост зарплаты водителей. Также сказывается дефицит дворников и, как следствие, рост стоимости их работы. По данным «Авито», в среднем уборка снега трактором в Москве стоит около 2500-3000 рублей за час работы. Плюс затраты на погрузку и вывоз снега.

— В начале сезона по договору подрядчик при больших объемах работал за 1600 рублей в час, сейчас — минимум за 3000. И даже при таких ценах перед Новым годом многие подрядчики сорвали график уборки, так как им некого было садить на технику, — констатирует Александр Синица. — Ранее сброс снега с кровли в Новосибирске стоил 35-40 рублей за «квадрат», сейчас 70-80 рублей.

Как пояснил редакции Infopro54 Александр Синица, в Новосибирске сопоставимая ситуация.. В среднем они выросли от 60% и более. Ключевая причина — нехватка людей, которые могут работать на технике. Кроме того, подорожала солярка, запчасти и т.д.

По его словам, если раньше на механизированной уборке люди получали 45-50 тысяч рублей, то сейчас 70 тысяч — и желающих очень трудно найти. Зарплата дворников, которые вручную убирают 3 дома, сегодня составляет в среднем 35-40 тысяч рублей, у тех, кто работает на 6 домах — от 60 тысяч и выше. Для сравнения: в Москве зарплата дворников сегодня в среднем — 70 тысяч рублей.

Где искать кадры?

По мнению Аллы Литвиновой, именно достаточно средние зарплаты — один из факторов дефицита кадров в ЖКХ.

— На рынке есть множество других вакансий, на которых платят больше, а сам труд легче. На мой взгляд, компании ЖКХ пока особо никак не решают данный вопрос, пытаются брать на работу более старшее поколение, так как молодое, повторюсь, не идет в такие профессии, — подчеркивает Литвинова.

Екатерина Салостий также отмечает, что одним из основных методов привлечения персонала в любой отрасли служит оплата труда. По ее словам, годовой прирост средних предлагаемых зарплат в вакансиях в сфере ЖКХ в Сибири в 2023 году составил 19%. Чтобы заинтересовать кандидатов, компании отрасли также предлагают различные бонусы и льготы, обучение на рабочем месте, гибкие условия труда.

С другой стороны, по данным hh.ru, в 2023 году рыночный диапазон предлагаемых зарплат в сфере ЖКХ в Новосибирской области составил 50-137 тысяч рублей. При этом больше вакансии открывал частный бизнес и управляющие компании.

Согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», наибольшее количество предложений о работе в сфере коммунального хозяйства открыли компании «Тип-Топ Индустриальные решения», «Управляющая компания Дзержинец», «Союз Нск», ATALIAN GLOBAL SERVICES, ALTERRA GROUP, «ПК КГВ Основа», «ГКУ Новосибирской области Проектная дирекция Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области», «Группа компаний РБЕ», «УК Центр Домоуправления» и ФГАУ «Росжилкомплекс».

Кто платит: жители или мэрия?

Впрочем, засыпанные снегом дворы, фотографиями которых сейчас пестрит интернет и соцсети, могут быть осознанным решением собственников жилья. Как пояснил Александр Синица, на общем собрании собственники утверждают тарифы на уборку снега. Как правило, лимит составляет две чистки за сезон, и на это закладываются от 20 до 50 тысяч рублей. УК готовы чистить чаще с оплатой в будущих периодах, но советы домов стараются растягивать эти деньги, не желая влезать в долги. За один раз на очистку дома уходят около 24 тысяч рублей, с учетом вывоза снега эта сумма умножается на 2.

— К примеру, в предыдущие годы на своих домах мы всегда перед Новым годом старались провести 100%-ю чистку дворовых территорий. В этом году жители 20% домов письменно отказались от механизированной уборки. На мой взгляд, как представителя УК, это очень много. Я наблюдаю, что сейчас в Новосибирске немало дворов, которые вообще еще ни разу за зиму нормально не чистили, — говорит собеседник Infopro54. — На совещании в ноябре Клемешов потребовал, чтобы УК вывозили снег с дворовых территорий, но люди отказываются это оплачивать. Если эти расходы возьмет на себя УК, то ее бизнес накроется через пару месяцев.

Он пояснил, что еще в ноябре предлагал разместить на сайте департамента ЖКХ мэрии разъяснение для жителей – собственников жилья, что уборка и вывоз снега с придомовой территории это обязанность не только управляющей компании, но и самих жильцов, но представителям УК сказали: как хотите, так и доносите до людей эту информацию.

Эту ситуацию, по мнению Синицы, усугубляет еще один нюанс. У 70% многоквартирных домов в Новосибирске в собственности находится всего 1 метр земли от стены, то есть отмостка. Все остальное находится в собственности муниципалитета.

— Многие собственники жилья нам прямо заявляют, что не будут платить за уборку, так как это обязанность муниципалитета. С этим вопросом собственники домов уже не раз ходили на приемы к главам районных администраций и требовали очистку, но пока никаких ответов нет. Они думают, а дворы засыпает снегом. В лучшем случае администрация один раз за сезон, в феврале-марте, отправит на очистку территории трактор, который пробьет клин к садикам и школам без тщательной очистки территории, и все, — комментирует Александр Синица. — На мой взгляд, финансировать очистку придомовых территорий должны собственники многоквартирных домов. Если бы этот вопрос был решен, то УК в течение 2-3 недель навели бы во дворах полный порядок, и ситуация с уборкой придворовых территорий в Новосибирске в корне исправилась. Если все возлагать на мэрию, у муниципалитета на это не хватит средств.

УК ждут прокуратуру

Александр Синица не исключает, что после заявления и.о. мэра Олега Клемешова в Новосибирске начнутся проверки дворовых территорий при поддержке прокуратуры, и, как следствие, управляющие компании будут получать предписания и штрафы.

Половина грейдеров сломалась из-за морозов в Новосибирске все понимают, что понесенные расходы, в том числе на штрафы, так или иначе лягут на плечи собственников многоквартирных домов, — резюмирует собеседник Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что 80% гололедных травм новосибирцы получают во дворах собственных домов. В связи с этим и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов потребовал от подчиненных ужесточить проверки качества уборки придворовых территорий с привлечением прокуратуры.