Полицейские задержали 30 пьяных водителей за праздничные выходные в Новосибирске

В Новосибирске за прошедшие мартовские праздники сотрудники Госавтоинспекции задержали 30 пьяных водителей.

— Из них 17 отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 11 водителей были задержаны за управление в состоянии опьянения. Двое за рулем в нетрезвом состоянии были задержаны повторно, что влечет за собой уголовную ответственность, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2-х лет.

Рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» прошли в сибирском мегаполисе с 7 по 11 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что экипажи ДПС выехали на улицы города и региона, чтобы поймать нарушителей. Останавливают всех, кто показался подозрительным и выявляют, в каком состоянии водитель сел за руль.