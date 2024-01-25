Делаем ставки, господа: учитель информатики проиграл школьные ноутбуки в букмекерской конторе Новосибирска

В Новосибирске попал под суд учитель информатики одной из городских школ. Молодого педагога обвинили в краже 31 ноутбука из собственного кабинета.

В течение трех месяцев мужчина после окончания уроков выносил в своем рюкзаке компьютерную технику по нескольку штук за раз.

— Избавлялся он от «улик» в комиссионке на площади Маркса за чисто символическую цену — 10 тысяч рублей за штуку, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Вырученные от продажи деньги он нес в букмекерскую контору, там же, на площади Маркса и делал ставки. В тотализаторах молодому педагогу не фартило — зачастую его выигрыш равнялся нулю. Однако азартного информатика это не останавливало.

Администрация школы хватилась ноутбуков только после того, как информатик уволился. На горе-игрока написали заявление в полицию.

Редакции Infopro54 удалось выяснить, что потерпевшим по делу стала школа №64 на улице Чемской. Сумма заявленного ущерба составляет 779623 рублей.

Родители учащихся в данной школе отзываются об экс-учителе информатики, как о добром, спокойном и терпеливым к детям человеке.

— Никогда о нем ничего плохого не слышала. Сын говорил, что это чуть ли не единственный преподаватель, который на них не срывается. Конечно, молодой, опыта мало, но всем приходится с чего-то начинать. Мы и узнали-то про эти кражи недавно, когда уже четверть отучились. Очень жаль. Очень, — поделилась одна из родительниц, чей ребенок учится в школе №64.

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде. По статье «Кража с проникновением» учителю грозит до 6 лет лишения свободы и штраф. Приговор азартный педагог выслушает уже в феврале.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший директор школы в новосибирском Академгородке Антон Неграш отсудил 2,5 миллиона рублей за незаконное обвинение в распространении порнографии.