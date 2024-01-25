Новосибирский золотозавод начал выпускать нитрат серебра

Ранее «Новосибирский аффинажный завод» был одним из крупнейших в России. Он отчищал золото, добытое в Маслянинском районе региона, а также на приисках в других территория, напомнил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка. По его словам, по итогам 2023 года объемы производства на заводе небольшие — порядка 56 млн рублей, план на 2024 год — 62 млн рублей.

АО «НАЗ» — один из ведущих аффинажных заводов России. Предприятие занимается переработкой минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, и выпускает аффинированное золото, серебро, а также другие драгоценные металлы в слитках, гранулах, порошке и других видах. Продукция предприятия известна как на отечественном, так и на мировом рынках.

В 2018 году общий объем извлеченного «Новосибирским аффинажным заводом» золота составил 14 тонн, серебра — 12 тонн. В 2019 году предприятие рассчитывало получить выручку 5 млрд рублей, произвести более 25 тонн золота, более 20 тонн серебра. Акционеры «Новосибирского аффинажного завода» также планировали провести модернизацию новосибирского актива. Оценочный объем инвестиций в новое оборудование предполагался в размере 150 млн рублей. Кроме того, на предприятии планировали возобновить производство платины и палладия, а также заняться металлотрейдингом.

По данным Seldon.Basis, выручка компании в 2022 году составила 1.5 млрд рублей (-82%), чистая прибыль — 347 млн рублей (-444%). Уставный капитал предприятия — 169 млн рублей. Учредители — ПАО «Волга Капитал» (80%) и граждане России (20%).

Ранее редакция сообщала о том, что «НАЗ» совместно с учеными разрабатывает новые технологии производства драгметаллов.