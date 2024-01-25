Врач призвал не отказываться от употребления замороженных овощей и фруктов зимой

По словам доктора Карана Раджана, употребление замороженных овощей и фруктов зимой полезно для здоровья, так как такие продукты в это время года содержат гораздо больше витаминов, чем свежие, передает HuffPost.

Эксперт утверждает, что замороженные овощи и фрукты не только выгоднее по стоимости, но и своим качеством не уступают свежим. Если их заморозить сразу после сбора, то они способны сохранить свои полезные свойства.

Чтобы заниматься заготовками самостоятельно, специалист рекомендует присмотреться к фермерским рынкам рядом с вашим домом и приобретать овощи и фрукты там. В супермаркетах данные товары часто продают незрелыми, чтобы они не испортились при транспортировке. Именно поэтому у них совсем нет времени получать большое количество питательных веществ в естественной среде.

Ранее редакция сообщала, что ученые из Новосибирска нашли пользу в замороженных продуктах.