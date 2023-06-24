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Власти Новосибирска не планируют отмену массовых мероприятий к 130-летию города

  • 24/06/2023, 13:38
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В Новосибирске не планируют отмену мероприятий к 130-летию города
В городе предприняты все необходимые меры безопасности.

Власти Новосибирска не намерены отменять массовые мероприятия, посвященные 130-летию города. Об этом сообщила редакции Infopro54 вице-мэр Анна Терешкова.

— Пока все мероприятия реализуются в полном объеме. Мерами безопасности занимаются компетентные органы, — сказала она.

Программа празднования Дня города Новосибирска стартует сегодня, 24 июня. На площади Ленина  пройдет фестиваль духовых оркестров, а в Парке «Арена» состоится музыкальный фестиваль VK Fest с участием известных российских исполнителей.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил сообщение, в котором обвинил Министерство обороны РФ в обстреле лагеря ЧВК. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Позже Минобороны распространило сообщение с выступлением заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина. Он призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Как сообщили федеральные СМИ, в Ростове-на-Дону, Воронежской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае отменили все массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении в столице антитеррористических мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении Евгения Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Фото: pixabay.com, albersheinemann

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск Евгений Пригожин

Теги : День города в Новосибирске


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