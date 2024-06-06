ФАС отклонила обращение правительства области по четвертому мосту в Новосибирске

ФАС отказала в выдаче разрешения на продление срока строительства четвертого моста в Новосибирске без увеличения срока действия концессионного соглашения. Об этом сообщил Сибкрай.ru
По данным издания, к антимонопольщикам обратился концедент — правительство Новосибирской области, так как было необходимо разблокировать федеральные средства, перечисленные на строительство объекта. Издание отмечает, в ФАС посчитали, что концессионер — группа «ВИС» — «допустил слишком много нарушений при исполнении условий концессионного соглашения».
В пресс-службе УФАС Новосибирской области редакции Infopro54 пояснили, что речь идет об отказе, который концедент получил в ФАС России.
Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «ВИС» и ФАС РФ.
Напомним, в мае стало известно, что в Новосибирске подписано допсоглашение между правительством Новосибирской области и дочерней компанией ГК «ВИС», которая строит четвертый мост через Обь. По соглашению разблокируются 460 млн рублей из средств, которые выделил федеральный бюджета в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат при возведении объекта. Как сообщали в правительстве региона, это допсоглашение было одобрено в ФАС.
перенесены на конец 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в ГК «ВИС» прокомментировали претензии Госстройнадзора Новосибирска по поводу строительства ГЧП-поликлиник.
Фото с сайта ФАС РФ, автор: пресс-служба.
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