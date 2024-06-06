ФАС отклонила обращение правительства области по четвертому мосту в Новосибирске

ФАС отказала в выдаче разрешения на продление срока строительства четвертого моста в Новосибирске без увеличения срока действия концессионного соглашения. Об этом сообщил Сибкрай.ru

По данным издания, к антимонопольщикам обратился концедент — правительство Новосибирской области, так как было необходимо разблокировать федеральные средства, перечисленные на строительство объекта. Издание отмечает, в ФАС посчитали, что концессионер — группа «ВИС» — «допустил слишком много нарушений при исполнении условий концессионного соглашения».

Как пишет издание, «сейчас концессионер может потребовать от концедента продлить срок строительства через суд и скорее всего, суд удовлетворит этот иск. Либо концедент обратится в ФАС с заявлением о продлении срока действия соглашения, но уже по другим основаниям. При этом строительство моста продолжится, но условия для концессионера ухудшатся, так как он будет должен вести строительство за свой счет и выплачивать штрафы за срыв сроков».

В пресс-службе УФАС Новосибирской области редакции Infopro54 пояснили, что речь идет об отказе, который концедент получил в ФАС России.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «ВИС» и ФАС РФ.

Напомним, в мае стало известно, что в Новосибирске подписано допсоглашение между правительством Новосибирской области и дочерней компанией ГК «ВИС», которая строит четвертый мост через Обь. По соглашению разблокируются 460 млн рублей из средств, которые выделил федеральный бюджета в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат при возведении объекта. Как сообщали в правительстве региона, это допсоглашение было одобрено в ФАС.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату перенесли на 2023 год. Однако, в ноябре 2023 стало известно, что сдача объекта отодвигается на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов. В начале мая 2024 года сообщалось, что сроки сдачи четвертого моста через Обь перенесены на конец 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в ГК «ВИС» прокомментировали претензии Госстройнадзора Новосибирска по поводу строительства ГЧП-поликлиник.