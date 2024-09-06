Дело браконьера, убившего три косули, передано в суд в Новосибирской области

В Барабинской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительный акт по делу о незаконной охоте.

В заказнике «Кирзинский» 5 февраля 2024 года 44-летний местный житель незаконно добыл трех самок сибирской косули.

– Преступление было выявлено и пресечено в ходе совместного рейда сотрудников прокуратуры и Росприроднадзора, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области

В рамках уголовного дела прокурор заявил иск о взыскании причиненного ущерба на сумму 840 тысяч рублей. На имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция поймала браконьеров с 70 экземплярами рыб в Новосибирской области.