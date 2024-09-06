Глава ВТБ Андрей Костин: «Снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2025 года»

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что в кредитной организации не ждут снижения ключевой ставки Центробанка раньше середины 2025 года.

По словам Костина, аналитики в банке считают, что ключевая будет повышена до 20%. При этом сам он полагает, что ставка останется на уровне 18%.

— Инфляция показывает более высокие значения, чем ожидал Банк России. Поэтому регулятор уже дал сигнал, что ключевая будет сохраняться на высоком уровне. На сколько ЦБ сочтет нужным дальнейшее повышение — это вопрос. Я бы сейчас выждал и посмотрел, как работают уже принятые меры, а затем сделал бы следующий шаг, — заключил эксперт.