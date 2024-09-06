Отмотав срок, вор-рецидивист Геннадий обнес любимый супермаркет в Новосибирске

В Новосибирске ГБР задержала серийного воришку, которого не могли поймать долгое время. Попался он на кражах алкоголя в супермаркете в Горском микрорайоне города.

Тревожный сигнал из магазина в агентство безопасности поступил вечером 5 сентября. На место происшествия оперативно прибыли бойцы ГБР.

— На него указали сотрудники службы безопасности магазина. Они пояснили, что этот тип систематически совершает кражи, но поймать раньше его не удавалось, — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

Сотрудники торговой точки совместно с безопасниками и гвардейцами отсмотрели видео с камер наблюдения и посчитали сумму ущерба.

— Было установлено, что, начиная с июля подозреваемый совершил более двадцати краж дорогого алкоголя на общую сумму более 82 тысяч рублей. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — добавили в «Гвардии».

До приезда правоохранителей гвардейцы выяснили, что подозреваемым оказался 33-летний местный житель Геннадий с богатым багажом криминального прошлого. Три года назад мужчина получил срок за кражи из этого же самого магазина. Отбыв наказание, неугомонный вор принялся за старое. Объектом «вожделения» Геннадия стал уже полюбившийся ему супермаркет.

Ранее редакция сообщала о том, что ГБР задержали пьяного жителя Новосибирска, который поскандалил в магазине, разбил 20 бутылок алкоголя и подрался с женщинами-продавцами.