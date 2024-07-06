Дело экс-депутата Госдумы из Новосибирска Ильи Пономарева* передано в суд

Столичный СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева* (*В октябре 2022 года Минюст признал Пономарева* иностранным агентом, в январе 2023-го Росфинмониторинг внес бывшего депутата в реестр экстремистов и террористов. — Ред.). Он обвиняется в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пономарев* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения.

Илья Пономарев* в 2007 и в 2011 годах избирался в Госдуму пятого созыва от «Справедливой России» от Новосибирской области. В 2013 вышел из партии. В 2014 году баллотировался в мэры Новосибирска от партии «Альянс зеленых и социал-демократов», снял свою кандидатуру в пользу депутата Госдумы от КПРФ Анатолия Локтя. В апреле 2015 года лишен депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. В августе 2022 года был заочно арестован за распространение фейков о российской армии. В октябре МВД объявило Илью Пономарева* в розыск по уголовной статье.