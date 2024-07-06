Акционеры «Кузины» пропишут в уставе право выхода из компании

На внеочередном собрании акционеров ООО «Кузина», которое прошло 1 июля, было принято решение о внесении изменений в устав компании. Об этом говорится в раскрытии информации.

— Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, — уточняется в документах суть корректировки.

По данным финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал», регистрация изменений в устав намечена на 11 июля.

— У участников появится возможность выйти из общества на основании заявления с последующей выплатой действительной стоимости доли уставного капитала, —отметили в «Юнисервис Капитал».

Если кто-то из участников общества решит воспользоваться данным правом, то процедура будет выглядеть следующим образом:

Участник должен подписать заявление о выходе и удостоверить его у нотариуса, который обеспечит направление заявления Обществу и подачу заявления на регистрацию соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

В течение трех месяцев после регистрации изменений общество обязано выплатить вышедшему участнику сумму, которая будет соответствовать части чистых активов пропорционально доле этого участника в уставном капитале.

В течение года у общества будет возможность продать долю вышедшего участника другому лицу, чтобы не допустить уменьшение уставного капитала.

— Указанное изменение устава общества напрямую не затрагивает права владельцев облигаций, однако может свидетельствовать о подготовке к каким-либо действиям, связанным с выходом участников из ООО «Кузина», что потенциально может быть негативным сигналом для инвесторов, — комментируют в «Юнисервис Капитал».

Напомним, в середине июня «Кузина» допустила технический дефолт по облигациям. У эмитента были заблокированы счета по решению ИФНС РФ в связи с неисполнением налоговых обязательств. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на дату техдефолта составляла 3,2 млн рублей. Однако к 26 июня эмитент направил выплату купонного дохода 949 тысяч руб. по второму выпуску облигаций и погасил долги перед налоговиками.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

По данным Seldon.Basis, 86,54% акций компании принадлежат Эрику Шогрену, 9,62% — Ирине Старинцевой, 3,37% — ООО «Стар» и 0,48% — ООО «Кузина-Инвест». По итогам 2023 года выручка компании составила почти 421 млн руб (-9%), чистая прибыль — 3,31 млн руб (-41%). Упала за последний год отчетности из-за менее выгодных условий по кредитам, уточняется на сайте раскрытия информации.

Ранее редакция сообщала о том, что финансовый консультант подал в суд иск к сети кондитерских «Кузина» с требованием погасить задолженность за юридическое и информационное сопровождение.