Полиция пресекла незаконный импорт автомобилей в Новосибирск

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении замруководителя коммерческой организации и 15 его подчиненных за организацию покупки авто- и мототехники за рубежом с целью дальнейшей ее продажи. Они обвинялись в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, а также незаконных валютных операциях.

Суд установил, что с июня 2017 года по ноябрь 2022 года группа закупала за рубежом технику.

— Со счетов работников под предлогом приобретения техники для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, на счета нерезидентов было перечислено более 55 млн рублей в иностранной валюте, — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кроме того, суд установил, что для уменьшения размера оплаты ввозной таможенной пошлины от имени фирмы в таможню были предоставлены декларации, содержащие фиктивные сведения о стоимости товаров. Размер не уплаченных юридическим лицом таможенных платежей составил свыше 56 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, виновные полностью возместили ущерб. В итоге суд назначил наказание заместителю директора организации в виде штрафа 100 тыс. рублей, одному подсудимому — 40 тыс. рублей, остальным 14 виновным лицам — 30 тыс. рублей каждому.

Ранее редакция рассказывала о том, что двух таможенников арестовали в Новосибирске по делу о взятке в 1 млн рублей.