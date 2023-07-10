В Новосибирске ожидается магнитная буря

В Новосибирске 12 и 13 июля ожидается магнитная буря. Об этом говориться в информации от лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что магнитная буря достигнет уровня G1 (слабейшая форма — прим. Ред.).

Наиболее частыми симптомами, возникающими в период активности магнитных бурь, являются:

резкая смена настроения;

раздражительность;

тревожность;

панические атаки;

головная боль и головокружение;

нарушение сна;

скачки артериального давления;

упадок сил;

потеря концентрации;

ухудшение памяти;

ломота в суставах;

нарушения пищеварения.

Люди в целом становятся более беспокойными, невнимательными, нервными. Они чаще вступают в конфликт на пустом месте, у них обостряются хронические заболевания или возникают недомогания, с которыми ранее они не сталкивались.

Ранее редакция сообщала о том, что магнитные бури в июне.