В Новосибирске ожидается магнитная буря

В Новосибирске 12 и 13 июля ожидается магнитная буря. Об этом говориться в информации от лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Отмечается, что магнитная буря достигнет уровня G1 (слабейшая форма — прим. Ред.).
Наиболее частыми симптомами, возникающими в период активности магнитных бурь, являются:
Люди в целом становятся более беспокойными, невнимательными, нервными. Они чаще вступают в конфликт на пустом месте, у них обостряются хронические заболевания или возникают недомогания, с которыми ранее они не сталкивались.
Ранее редакция сообщала о том, что магнитные бури в июне.
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