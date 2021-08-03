Дело экс-председателя СО РАН будет передано в суд

Бывший председатель Сибирского отделения академии наук Александр Асеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

— По версии следователей регионального СКР, обвиняемый убедил членов Президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях, — сообщает пресс-служба ведомства. — После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери.