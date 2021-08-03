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На сколько подорожает чашка кофе в кофейнях?

  • 03/08/2021, 17:00
Автор:
Новости Новосибирска
По оценке экспертов и участников рынка, цены вырастут в течение ближайших 2-3 месяцев.

— Оптовики уже начали повышать цены на кофе, так как его стоимость скорректировалась на мировых биржах. Это было предсказуемо: Бразилия — крупнейший поставщик кофе на мировой рынок — переживает природные катаклизмы, что привело к сокращению урожая, — констатирует директор ООO «Дело «Вкуса», директор консалтингового агентства «Родные люди» Владимир Тонконог. — Продукта становится меньше, и цена на него повышается.

По наблюдению Владимира Тонконога, цена начала расти на такие сорта, как арабика (в том числе сантос, бурбон и т.д). Они входят в состав многих видов кофе, поэтому индексация скажется на всем рынке.

— Региональные оптовики и мелкий опт тоже уже начали поднимать цены. На рознице — магазинах, кофейнях — этот процесс скажется максимум через 2-3 месяца. Не исключаю, что стоимость кофе в рознице повысится на 15-20%, — говорит Тонконог.

Соучредитель сети кофеен «Кофий Room», а также обжарочного производства Kofiy Roasters Сергей Карпов также считает, что до конечного потребителя повышение цен докатиться осенью.

— Не исключаю, что часть поставщиков, которые закупаются большими контейнерами и партиями, еще некоторое время будет держать старую цену, но осенью она пойдет вверх. На зеленое зерно цена уже подросла на 50-70%, то есть у крупных игроков зерно в рознице вырастет на разницу в курсе валюты, то есть на 10-15%, у тех, кто поменьше — возможно, на 50%. Стакан кофе для потребителя при этом подорожает на 10-15%, — поясняет собеседник Infopro54.

Юрий Сафонов, основатель фабрики по обжарке кофе Bean Roast, соучредитель, партнер кондитерского дома «Куликовский» рассказывает, что раньше компания закупала кофе по цене 3,5 доллара за кг в Бразилии, сейчас уже за 4 доллара 80 центов.

— Если кофе дорожает на бирже на 1 доллар, производители повышают стоимость на 100 рублей, на себестоимости чашки кофе это отражается примерно на плюс 2 рубля, так как с килограмма кофе мы получаем около 60 чашек, — говорит Сафонов.

По его словам, куда большее влияние на рост стоимости кофе для конечного потребителя сейчас оказывает повышение цен на молоко: 90% продаж в кофейнях приходятся на кофе с молоком. Для приготовления чашки такого напитка в среднем необходимы 260 мл молока, а его цена в 2021 году выросла с 50 до 62-64 рублей за литр.

— Мы пока в своей сети повышать стоимость чашки кофе не планируем, так как еще вписываемся в нашу бизнес-модель. Но я не исключаю, что цены для потребителей в других кофейнях вырастут к концу года примерно на 8%, если на бирже цена кофе не опустится или останется на том же уровне, — продолжает Сафонов.

По мнению Владимира Тонконога, судя по предыдущим кризисам, рост цен на кофе может привести к небольшому снижению его потребления. Максимум на 5-10%. Но при нормализации экономической ситуации спрос вернется.

— Не думаю, что следует ждать падения спроса на кофе. Люди, привыкшие к трапезе с чашкой кофе, не сильно заметят разницу, если она будет стоить не 180, а 200 рублей, — соглашается Сергей Карпов. — Других вариантов, кроме повышения цены, у кофеен сегодня нет. Если раньше люди работали на более простом зерне, то сейчас предпочитают закупать приличное, которое стоит не сильно дороже, но лучше ценится клиентами. Удешевить продукт не получится даже с потерей качества. Кто-то выйдет из ситуации, делая порции меньше и сохраняя цену. Но, скорее всего, потребители поддержат новые ценники. Конечно, первое время эти изменения людям будут неприятны, но через 3-6 месяцев все к ним привыкнут.

По данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике «Кофе» зарегистрированы около 3 тысяч организаций. Из них 620 кофеен, 440 точек работают по принципу «кофе на вынос».

Фото: pixabay.com автор: 13758299

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : рост цен на молок рост цен на кофе Кофе бизнес


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