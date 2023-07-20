Кудряшовский мясокомбинат вступил в нацпроект «Производительность труда»

Крупнейший переработчик мяса в Новосибирской области – Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро» – вошёл в национальный проект «Производительность труда». На предприятии намерены в два раза повысить производительность труда за счёт внедрения бережливых технологий и благодаря этому выйти на новые рынки сбыта.

Кудряшовский мясокомбинат обеспечивает своей продукцией всю Сибирь. Основу ассортимента составляют свежее мясо и полуфабрикаты, колбасы и мясные деликатесы, которые хорошо известны потребителям. Кроме того, предприятие экспортирует замороженные мясные полуфабрикаты, полутуши и шпик в Монголию и Казахстан.

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО планируют начать внедрение методик бережливого производства с линии охлажденных полуфабрикатов из сырого мяса.

«Мы хотим так отладить производство, чтобы получать максимальное количество продукции минимальными силами, при этом сохраняя высокое качество. Обнадеживает, что эксперты уже отработали методики на других предприятиях и сейчас, благодаря нацпроекту есть хорошая возможность с помощью опыта команды РЦК выстроить процессы на пробном участке. Задачи у нас амбициозные – через год в два раза повысить производительность и увеличить объём экспорта», – делится директор Кудряшовского мясокомбината «Сибагро» Павел Лебедев.

На предприятии уже пройден предварительный этап вхождения в нацпроект, эксперты приступили к обучению ключевых сотрудников. Для повышения производительности предполагается увеличить производительность участков, сократить излишние запасы, минимизировать количество аварийных остановок оборудования, выстроить правила приоритетности выполнения заказов, а также сделать рабочее пространство сотрудников более комфортным.