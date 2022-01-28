Дело крупной ОПГ из Новосибирска и Москвы передано в суд

В Новосибирске завершилось расследование возбужденного Сибирской оперативной таможней уголовного дела в отношении межрегиональной организованной преступной группы. Ее участники обвиняются в незаконном выводе из России более 200 млн рублей.

Четверо сообщников действовали на территории Новосибирской области и Москвы. Незаконную деятельность ОПГ выявили и пресекли сотрудники Сибирской и Центральной оперативных таможен и УФСБ России по Новосибирской области осенью 2020 года. В отношении организатора и его подельников таможенники возбудили серию уголовных дел, относящихся к категории тяжких, по части 3 ст. 193.1 УК РФ. Дальнейшее расследование проводило Следственное управление УМВД России по Новосибирску при оперативном сопровождении выявивших преступление ведомств, сообщила пресс-служба управления.

Как установило следствие, в состав организованной группы входили двое жителей Москвы и двое — Новосибирской области. Организатор группы, 54-летний уроженец города Искитима, переехавший в Москву, осуществлял общее руководство, подыскивал и привлекал сообщников. Другие участники занимались созданием фирм-однодневок, назначали номинальных директоров из числа новосибирцев и москвичей, выплачивали им вознаграждения.

По подложным внешнеэкономическим контрактам преступники переводили валюту на счета компаний, зарегистрированных в США, затем средства выводились в Китай. Всего на счету обвиняемых — восемь эпизодов по переводу валюты в особо крупном размере.

Выполненное специалистами в области валютного законодательства Сибирского таможенного управления финансовое исследование позволило установить точный объем совершенных за два года незаконных валютных операций — более 202 млн руб.

— Лидер группы пытался активно препятствовать расследованию. Нарушая домашний арест, он оказывал давление на свидетелей и стремился сокрыть добытые преступным путем имущество и денежные средства. Следствию удалось доказать эти факты, в результате суд заменил главе группы меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, — поясняют в Сибирской оперативной таможне.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении двух фигурантов, включая находящегося в СИЗО организатора ОПГ, направлены в Центральный районный суд города Новосибирска. В соответствии с санкцией статьи 193.1 УК РФ, преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Всего в 2021 году в регионе ответственности Сибирской оперативной таможни возбуждено 19 уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере валютного законодательства. Три уголовных дела возбуждены по статье 193 УК РФ и 16 дел – по статье 193.1 УК РФ. Таможенники выявили и пресекли деятельность двух ОПГ, действовавших на территории Омской и Новосибирской областей и Алтайского края. Общая сумма выведенных на иностранные счета с использованием подложных документов денежных средств превысила за год 1 млрд 100 млн рублей.