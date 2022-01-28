На городском пляже пропишутся гостиницы-многоэтажки

В мэрию Новосибирска представлен проект застройки части территории закрытого в настоящий момент городского пляжа. Проект накануне рассмотрела специальная комиссия по проектам планировки городских территорий.

— Представили обновленный проект развития территории городского пляжа, — сообщает по итогам заседания комиссии на своей странице в соцсети общественник, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. — По нему часть берега будет застроена девятью восьмиэтажными гостиницами якобы для спортсменов. Но, скорее всего, это будет комплекс апартаментов, который будет продаваться как жилье.

Ранее общественник сообщал, что неизвестные лица в районе пляжа вырубают и сжигают деревья. Не исключено, что в тот момент уже шла подготовка будущей спортплощадки.

В свою очередь в мэрии гарантируют, что данный объект будет функционировать именно как гостиничный комплекс. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции заявил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Город нуждается в сети гостиниц, чтобы развивать туризм, что особенно актуально в преддверии международных чемпионатов по волейболу и хоккею, — говорит мэр. — Надеюсь, что в ближайшее время закончится строительство «Туриста». Но никакого жилищного комплекса на территории пляжа не предполагается.

Что касается территории пляжа как рекреационной, то, по словам Анатолия Локтя, в настоящий момент ей готовится достойная альтернатива в рамках концепции «От моста до моста»: на противоположном берегу Оби в пространстве от Октябрьского до Бугринского моста предусмотрена рекреационная зона, включающая в том числе и пляж.

— Этим летом мы закончим работу, — сообщает мэр. — Мы превращаем ранее совершенно дикое место в полноценную зону отдыха

Напомним, что в октябре прошлого года компания «СТС» выходила в мэрию с предложением строительства гостиничного комплекса с апартаментами и спортивным кластером. Гостиницы и апартаменты, по замыслу авторов проекта «Обская долина», должны. Оставшуюся территорию застройщик планирует благоустроить.. На заседании президиума архитектурно-градостроительного совета Новосибирска мнения его участников разделились на «за» и «против». В результате эксперты градостроительного совета попросили доработать проект , чтобы было понимание, сколько людей в итоге поселятся на этой территории и будут жить там постоянно.

До этого мэрия разрешила компании «СТС» использовать под строительство спортивного объекта участок площадью 3,6 гектара на улице Стартовой, 43д в Ленинском районе. Он расположен на берегу котлована Горский, рядом с главным городским пляжем «Наутилус». Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» предусматривает строительство объектов для размещения спортивных и конно-спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятий спортом и физкультурой, водным спортом, спортивных баз и лагерей.