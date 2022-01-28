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На городском пляже пропишутся гостиницы-многоэтажки

  • 28/01/2022, 13:55
Автор:
новости Новосибирска
В перспективе они могут быть переведены в апартаменты. Хотя в мэрии Новосибирска это опровергают.

В мэрию Новосибирска представлен проект застройки части территории закрытого в настоящий момент городского пляжа. Проект накануне рассмотрела специальная комиссия по проектам планировки городских территорий.

 Представили обновленный проект развития территории городского пляжа, сообщает по итогам заседания комиссии на своей странице в соцсети общественник, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. По нему часть берега будет застроена девятью восьмиэтажными гостиницами якобы для спортсменов. Но, скорее всего, это будет комплекс апартаментов, который будет продаваться как жилье.

Ранее общественник сообщал, что неизвестные лица в районе пляжа вырубают и сжигают деревья.  Не исключено, что в тот момент уже шла подготовка будущей спортплощадки.

В свою очередь в мэрии гарантируют, что данный объект будет функционировать именно как гостиничный комплекс. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции заявил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Город нуждается в сети гостиниц, чтобы развивать туризм, что особенно актуально в преддверии международных чемпионатов по волейболу и хоккею, — говорит мэр. — Надеюсь, что в ближайшее время закончится строительство «Туриста». Но никакого жилищного комплекса на территории пляжа не предполагается.

Что касается территории пляжа как рекреационной, то, по словам Анатолия Локтя, в настоящий момент ей готовится достойная альтернатива в рамках концепции «От моста до моста»: на противоположном берегу Оби в пространстве от Октябрьского до Бугринского моста предусмотрена рекреационная зона, включающая в том числе и пляж.

— Этим летом мы закончим работу, — сообщает мэр. — Мы превращаем ранее совершенно дикое место в полноценную зону отдыха

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Напомним, что в октябре прошлого года компания «СТС» выходила в мэрию с предложением строительства гостиничного комплекса с апартаментами и спортивным кластером. Гостиницы и апартаменты, по замыслу авторов проекта «Обская долина», должны занять участки общей площадью 6,8 га. Оставшуюся территорию застройщик планирует благоустроить. Половину займет парк и пляж, вторую половину  спортивные объекты, в том числе яхт-клуб. На заседании президиума архитектурно-градостроительного совета Новосибирска мнения его участников разделились на «за» и «против». В результате эксперты градостроительного совета попросили доработать проект, чтобы было понимание, сколько людей в итоге поселятся на этой территории и будут жить там постоянно.

До этого мэрия разрешила компании «СТС» использовать под строительство спортивного объекта участок площадью 3,6 гектара на улице Стартовой, 43д в Ленинском районе. Он расположен на берегу котлована Горский, рядом с главным городским пляжем «Наутилус». Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» предусматривает строительство объектов для размещения спортивных и конно-спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятий спортом и физкультурой, водным спортом, спортивных баз и лагерей.

Фото pixabay.com — EDDIE_LEE_KR

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Пляж общество мэрия недвижимость инвестиции город


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