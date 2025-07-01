Дело на миллиард выиграл аэропорт Толмачёво у Росприроднадзора в Новосибирске

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Сибирскому управлению Росприроднадзора. Ведомство пыталось взыскать с АО «Аэропорт Толмачёво» 935,3 млн рублей за ущерб, причиненный природе от слива стоков в расположенные рядом с воздушной гаванью болота — Толмачевские согры. Информация об этом размещена 1 июля на сайте суда.

— В иске отказать полностью, — отмечено в картотеке Арбитражного суда.

Напомним, что новосибирцы много лет жаловались на неприятный запах в городе летом. В числе виновников назывались аэропорт Толмачёво, Толмачёвские Согры и местные птицефабрики. В 2021 году Росприроднадзор провел внеплановую проверку в Толмачёво и выявил 18 нарушений, в том числе установил, что он загрязнял прилегающий к нему болотный массив сточными водами.

Ведомство подало иск в Арбитражный суд в ноябре 2024 года. В качестве третьих лиц в разбирательстве были привлечены МУП «Горводоканал» и ООО «Бюро экологических экспертиз».

Ранее редакция сообщала, что УФАС проверит цены в новосибирском аэропорту Толмачёво. Особое внимание будет уделено стоимости питьевой воды.