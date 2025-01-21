Суд привлек «Горводоканал» Новосибирска к делу о миллиардном ущербе природе

Новосибирский МУП «Горводоканал» привлекли к участию в Арбитражном суде в качестве третьего лица по делу о причинении ущерба окружающей среде на сумму 936 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее Росприроднадзор обнаружил превышение содержания вредных веществ в сточных водах, которые попадают в болотный массив Толмачёвские согры со стороны аэропорта «Толмачёво». Ущерб, нанесённый природе, был оценён надзорными органами в 935,5 миллиона рублей.

На тот момент выпуск вредных веществ на эту территорию был оформлен на аэропорт. В результате «Толмачёво» было признано нарушителем. Однако представители аэропорта не согласны с выводами Росприроднадзора.

— Представитель аэропорта Екатерина Архангельская пояснила, что загрязняющие вещества в болото попадали из трубы, в которую стекали сточные воды от двух компаний — аэропорта и «Горводоканала». При этом, по словам Архангельской, из пробы нельзя было определить, из-за какой компании была превышена концентрация загрязнений, — сообщает «Интерфакса» из зала суда.

Следующее судебное заседание запланировано на 18 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с аэропорта Толмачево семь миллионов рублей за птицу в двигателе. Борт авиакомпании «Сибирь» столкнулся с птицей при взлете.