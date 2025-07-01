Депутат КПРФ Яковлев: В мэрию Новосибирска подано уведомление на пикет против повышения тарифов ЖКХ

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев считает, что решать проблемы ЖКХ за счет населения неправильно. По его словам, существуют действенные способы заморозки тарифов путем национализации стратегически важной отрасли. Роман Яковлев, а также депутат Заксобрания Яков Новоселов и руководитель регионального отделения ЛКСМ РФ Виталий Саликов выступили за проведение пикета против повышения. Они направили в администрацию города уведомление о проведении пикета.

Напомним, с 1 июля в регионе прошло очередное повышение тарифов ЖКХ в регионе. Согласно постановлению губернатора, тарифы в регионе выросли на 11,9-13,5%, тогда как в течение последних 9 лет их рост в среднем не превышал 6%.

В Новосибирске холодное водоснабжение, водоотведение и газоснабжение подорожают не более чем на 11,9%, горячая вода — на 12,1%, электроэнергия и отопление — на 12,6%, вывоз мусора — на 5,7%.

Ранее редакция сообщала, что депутат КПРФ возмутился условиями парковки в аэропорту Толмачёво.