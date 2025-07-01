За сбор лесной земляники новосибирцам грозят штрафы

В Новосибирской области начался сезон лесной земляники. Те, кто не хочет ее самостоятельно собирать в лесу, ищут ягоду на уличных рынках и по объявлениям в интернете.

Юрист Аркадий Мотовилов сообщил, что собирать землянику в лесах для личных нужд не запрещено законом. Однако, если сбор ведется в коммерческих целях в больших объемах и без договора аренды лесного участка, это может повлечь административную ответственность. В таком случае штраф для сборщика составит до 5 тысяч рублей, а с юридического лица могут потребовать в 100 раз больше.

— Однако понятие „промышленный масштаб“ не имеет четкого определения. Однозначно, что если для сбора использованы какие-то механизмы, то это нарушение — разрешен только ручной сбор. Что же касается торговли земляникой, то Налоговый кодекс РФ не предусматривает уплаты налога от продажи собранных грибов и ягод для собственных нужд. И что важно, никаких ограничений по объему продажи закон не устанавливает, — пояснил Мотовилов изданию Atas.info.

Стоит также напомнить, что за торговлю в неположенном месте сборщика могут оштрафовать. А ведь именно так продают ягоды на большинстве уличных рынков. В Новосибирске стоимость земляники в среднем составляет 1200 рублей за литр.

Напомним, за продажу лишней картошки с дачи также можно получит штраф до двух тысяч рублей.

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