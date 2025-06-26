УФАС проверит цены в новосибирском аэропорту Толмачёво

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы предупредило о проверке цен на товары и услуги в международном аэропорту Толмачёво.

— Новосибирское УФАС России проанализирует ценообразование торговых объектов и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта, при наличии таковых, — сообщили в региональном управлении ФАС.

При этом в ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности. Аэропорту рекомендовано установить бесплатные источники питьевой воды в так называемых стерильных зонах.

Если в результате проверки выявится, что доминирующие организации нарушают антимонопольное законодательство, к ним будут применены меры реагирования.

Стоит отметить, что в марте 2025 года после многочисленных жалоб, УФАС оштрафовала за установленные тарифы владельца парковки возле аэропорта им. А.И Покрышкина в Новосибирске, компанию «НОВАПОРТ Трейдинг». Штраф составил 650 тысяч рублей. Однако позже решение ведомства было оспорено в суде. Исполнение предписания приостановлено.

Ранее редакция сообщала, что новый автобусный маршрут связал станцию Обь и аэропорт Толмачево в Новосибирске.