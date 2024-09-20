Дело новосибирской школьницы, изуродовавшей подругу в лесу, направили в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении 15-летней Вероники* жительницы Новосибирской области о покушении на убийство малолетней.

– В прокуратуре Новосибирского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летней местной жительницы, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, преступление произошло 1 октября 2023 года в поселке под Новосибирском. Одноклассница позвала на прогулку в лес подругу Марианну*. Девочки бродили по тропинкам, отдаляясь от жилых домов, пока не оказались в глухой чаще. Там Вероника напала на Марианну с канцелярским ножом, порезав ей лицо, шею и руки.

Вероника, по словам одноклассницы, во время расправы разговаривала с воображаемым другом и действовала по его указке. После ухода своей мучительницы изрезанная Марианна позвонила в службу спасения и сообщила координаты.

Врачи несколько дней боролись за жизнь подростка. К счастью, девочка выжила. Подозреваемую задержали в тот же день. При обыске в ее комнате нашли канцелярские ножи и запасные лезвия.

Веронику направили в Новосибирскую клинику закрытого типа для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Месяц она пробыла там, но наши специалисты не смогли ответить на вопросы следователей. В итоге, её направили в московский медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

*Имена подростков изменены.

Ранее редакция сообщала о том, что школьница, порезавшая свою одноклассницу в лесу под Новосибирском, прошла экспертизу.