Сухо и +19: кусочек лета удастся урвать в ближайшие выходные жителям Новосибирска

В ближайшие выходные жители Новосибирской области смогут насладиться остатками уходящего бабьего лета. Не смотря на то, что вместо нежного солнышка ожидается переменная облачность.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 21 сентября, в ночные часы температура за окном не превысит +10 градусов. Днем воздух прогреется до +18. Ветер южный будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Синоптики не исключают небольшой дождь.

В воскресенье ночью ожидается +7…+9 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +19. Ветер сохранит как свое направление, так и скорость. Осадков 22 сентября не ожидается.

Уже с понедельника погода испортится: на улице существенно похолодает и зарядят осенние дожди. Иногда, согласно данным сервиса Gismeteo, будет пролетать снег.

20 сентября православные верующие почитают память преподобного Луки Глубокореченского. В народном календаре эту дату называют Луковым днем.

С этого дня на Руси начинался активный сбор и продажа лука, который, по поверьям, нужно было обязательно съесть, чтобы быть сильными и здоровыми.

Также верующие готовились к Рождеству Пресвятой Богородицы: наводили порядок в домах, готовили угощения с луком, приглашали гостей.

С этим днем связано множество народных примет:

Журавли высоко и медленно летят — к холодной и дождливой осени. Безоблачное небо — к морозной и ветреной зиме. Шишки на елях растут низко — зима будет ранней. Заморозки в Луков день — предвестники снежной зимы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский агроном Алексей Мармулев дал рекомендации по выбору вкусной и качественной картошки. Эксперт так же рассказал, где и как лучше ее хранить.