Продлено закрытие дороги на улице Красина до проспекта Дзержинского в Новосибирске

Участок дороги по улице Красина, начиная от здания № 62 и до проспекта Дзержинского, где этим летом идет ремонт теплотрассы, будет закрыт на более длительный срок, чем планировалось.

До какой именно даты продлевается перекрытие в мэрии не сообщили.

Это связано с проведением ООО «Новосибирская теплосетевая компания» земляных работ по реконструкции трубопроводов на проспекте Дзержинского и улице Красина.

Для объезда рекомендуется использовать автомобильные дороги общего пользования.

Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге и руководствоваться дорожными знаками и соблюдать ПДД.

Также стоит обратить внимание, что до 30 октября вводится временное ограничение на движение авто по улице Обской в районе здания № 14, стр. на улице Большевистской.

Ранее редакция сообщала о том, что на площади Пименова в Новосибирске будет временно прекращено движения транспорта.