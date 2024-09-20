Продлено закрытие дороги на улице Красина до проспекта Дзержинского в Новосибирске

Участок дороги по улице Красина, начиная от здания № 62 и до проспекта Дзержинского, где этим летом идет ремонт теплотрассы, будет закрыт на более длительный срок, чем планировалось.
До какой именно даты продлевается перекрытие в мэрии не сообщили.
Это связано с проведением ООО «Новосибирская теплосетевая компания» земляных работ по реконструкции трубопроводов на проспекте Дзержинского и улице Красина.
Для объезда рекомендуется использовать автомобильные дороги общего пользования.
Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге и руководствоваться дорожными знаками и соблюдать ПДД.
Также стоит обратить внимание, что до 30 октября вводится временное ограничение на движение авто по улице Обской в районе здания № 14, стр. на улице Большевистской.
Ранее редакция сообщала о том, что на площади Пименова в Новосибирске будет временно прекращено движения транспорта.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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