Дело о мошенничестве автомобильного интернет-магазина дошло до суда

В Октябрьском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве. Органом предварительного следствия Красиков Никита, Будков Никита, Вологдин Дмитрий обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда. В период с января по апрель 2020 года посредством сети «Интернет» обвиняемые создали интернет-магазин, на котором разместили ложную информацию о продаже автомобильных шин и дисков различных моделей и марок.

— После этого они начали принимать заказы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, о приобретении товаров, не имея истинных намерений выполнить взятые на себя обязательства. Обвиняемые сообщали ложные сведения, касающиеся приобретенного товара. Введенные в заблуждение потерпевшие осуществляли перевод денежных средств, которые поступали на счет, находящийся в пользовании Красикова Н.А., Будкова Н.В., Вологдина Д.В, — уточняется в сообщении.

Кроме того, «предприниматели» обвиняются в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, совершенных организованной группой, в особо крупном размере. В период с марта по май 2020 года, действуя в составе организованной группы, легализовали («отмыли») похищенные у граждан денежные средства на общую сумму 6 миллионов рублей.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 352 человека.

В судебном заседании государственным обвинителем начато оглашение обвинительного заключения.