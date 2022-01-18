Полпред предложил привлечь для строительства ЛДС дополнительных рабочих

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Андрей Травников посетили площадку строительства новой ледовой арены, которая возводится в рамках нацпроекта «Демография», оценили темпы создания прилегающей инфраструктуры, станции метро «Спортивная».

Анатолий Серышев отметил, что работы ведутся по догоночному графику, темпы строительства ледовой арены и прилегающей к ней транспортной инфраструктуры увеличены, однако необходимо продолжать наращивать скорость и объёмы выполненных работ, для этого следует рассмотреть возможность привлечения дополнительных специалистов на площадку.

На основной арене нового ледового дворца спорта смонтировано уже около 50% фальцевой кровли. На завершающей стадии – устройство кровли малой универсальной арены, на тренировочном зале данные работы уже завершены.

В настоящее время на всех этажах на 100% завершены работы по выставлению каркасных перегородок, выполнен значительный объём работ и по монтажу первого слоя гипсокартона. Уже видны все планировочные решения нового спортивного объекта.

На малой тренировочной арене, куда тепло подали в конце прошлого года, уже достигнуты положительные температуры и рабочие приступили к комплексу работ по устройству полов. Скоро начнется и отделка помещения. 25 января строители обещают подать тепло и в универсальный зал.

Также на арене идет монтаж алюминиевых композитных фасадных панелей – новосибирского производства. Это уже финишное покрытие вентилируемого фасада здания. Строители шлифуют бетонные конструкции – под устройство полов и установку сидений. Продолжается монтаж систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем, заливка полов. Многие процессы идут параллельно.

Напомним, в шестиэтажном сооружении многофункциональной ледовой арены площадью 55 тысяч квадратных метров предусмотрены основная арена на 10,5 тысячи человек и тренировочная площадка с трибунами на 200 зрителей. Помимо этого, здесь будут располагаться спортивный и тренажёрный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и вспомогательные помещения.