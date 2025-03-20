В Новосибирске приземлился уникальный самолет с надписью «Антарктика»

19 марта в аэропорту «Толмачёво» приземлился редкий для столицы Сибири самолёт RA-76952 ANTARCTICA. Судя по истории полётов, этот борт регулярно совершает рейсы в Антарктиду. Последний раз он был там 25 февраля, когда приземлился на станции Лазаревская.
— Это транспортный самолет Ил-76, принадлежащий авиакомпании «Волга-Днепр». На борту самолета надпись ANTARCTICA, а на киле можно заметить контур Антарктиды, — рассказал Николай Енин, известный как один из лучших споттеров Новосибирска.
Он сфотографировал на свой телефон уникальный борт, находясь в пределах города.
По информации с сайта VN.ru, борт RA-76952 ANTARCTICA до сих пор находится в аэропорту «Толмачёво».
Как известно, авиакомпания «Волга-Днепр», которой принадлежит грузовой лайнер, специализируется на перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Она обслуживает как государственные, так и коммерческие организации, включая предприятия нефтегазовой, энергетической и аэрокосмической отраслей.
Именно этот лайнер недавно доставил на родину участников Российской Антарктической экспедиции, а также учёных из Китая и Индии, их оборудование и материалы для исследований.
Ранее редакция сообщала о том, что самолет S7 прервал рейс Новосибирск-Братск. В данный момент пассажиры находятся в аэропорту Толмачёво.
Фото предоставлено Николаем Ениным
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