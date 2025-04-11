Дело о присвоении миллионов при строительстве детсада передано в суд Новосибирска

Прошло чуть больше года с момента, как были задержаны подозреваемые в мошенничестве при строительстве детского сада в Тогучине. Заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов утвердил обвинение по уголовному делу, возбуждённому в отношении четырёх человек.

— По версии следствия, с 2020 по 2022 год между государственным учреждением и коммерческими строительными организациями Новосибирской области, заключены госконтракты на выполнение работ по строительству объекта «Здание детского сада – яслей в городе Тогучине», стоимостью свыше 50 млн рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Во время выполнения строительных работ обвиняемые договорились не выполнять в полном объёме работы по засыпке грунтом строительной площадки. Затем они составили фиктивные документы о том, что работы были выполнены должным образом.

На основании поддельных документов были оформлены платежные поручения, по которым были перечислены денежные средства в адрес юридических лиц за выполненные работы по ценам, установленным государственными контрактами.

В дальнейшем злоумышленники использовали более 50 миллионов рублей по своему усмотрению, что причинило бюджету Новосибирской области значительный материальный ущерб.

Прокурор потребовал возмещения ущерба в размере более 50 миллионов в качестве гражданского иска.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей. Через подставных лиц он получал разрешения в мэрии на участки для ведения садоводства и огородничества.