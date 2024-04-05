Подрядчики присвоили 38 миллионов рублей при строительстве детсада под Новосибирском

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырех жителей Новосибирской области. Они подозреваются в мошенничестве при строительстве детского сада в Тогучине.

В период с 2020 по 2022 годы государственные учреждения и компании в Новосибирской области заключили контракты на строительство детского сада в Тогучине.

― Стоимость строительства составила более 50 миллионов рублей, ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Обвиняемые сговорились частично засыпать грунтом строительную площадку и затем подделать документы. На основе подделанных актов им подписали платежные поручения о перечислении денег.

Фигуранты дела присвоили более 38 миллионов рублей. На данный момент им предъявлено уголовное обвинение, и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что 18 мигрантов задержали в ходе рейда в Новосибирске.