Подрядчики присвоили 38 миллионов рублей при строительстве детсада под Новосибирском

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырех жителей Новосибирской области. Они подозреваются в мошенничестве при строительстве детского сада в Тогучине.
В период с 2020 по 2022 годы государственные учреждения и компании в Новосибирской области заключили контракты на строительство детского сада в Тогучине.
― Стоимость строительства составила более 50 миллионов рублей, ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Обвиняемые сговорились частично засыпать грунтом строительную площадку и затем подделать документы. На основе подделанных актов им подписали платежные поручения о перечислении денег.
Фигуранты дела присвоили более 38 миллионов рублей. На данный момент им предъявлено уголовное обвинение, и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
Ранее редакция сообщала о том, что 18 мигрантов задержали в ходе рейда в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал СК по Новосибирской области
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