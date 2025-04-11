В Новосибирске не могут объявить контракты на отлов собак

Второй год в Новосибирске не получается найти подрядчиков по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуска в привычную среду обитания безнадзорных животных. И это несмотря на то, что деньги на эти цели выделяются немалые. Так, в прошлом году эта сумма составляла около 7,5 млн. рублей.

В этом году в городском бюджете на регулирование численности безнадзорных животных заложено почти 30 млн. рублей. Но тендер по поиску подрядчиков пока не объявлен.

При этом эксперты по обращению с животными сходятся во мнении, что условия муниципального контракта устанавливают такие требования к частным ветеринарным службам, выполнить которые невозможно, если не сделать работу попросту убыточной. Так, один из пунктов техзадания звучит так: «оборудовать автомобили, используемые для отлова и транспортирования отловленных животных без владельцев, системой спутникового слежения ГЛОНАСС. Предоставлять по запросу заказчика карты маршрутов».

Директор ООО «Центр льготной хирургии» Кристина Никитина утверждает, что это противоречит постановлению правительства РФ от 22 декабря 2020 г. N 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М_2, М_3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации».

— В постановлении правительства определен перечень автомобилей, которые подлежат обязательному оснащению системой ГЛОНАСС. Это автобусы и автомобили, перевозящие опасные грузы. Наши автомобили не попадают ни в одну из указанных категорий. Поэтому считаем, что данное требование является избыточным, — сказала Никитина Atas.info.

Таких противоречивых требований в документе немало и отменять их власти не планируют. При этом в рамках подготовки конкурсной документации потенциальным участникам мэрия разослала уведомления.

— В связи с необходимостью проведения процедуры аукциона на определение исполнителя работ при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Новосибирска в 2025 году департаментом были подготовлены и направлены запросы в специализированные организации для предоставления коммерческих предложений в целях проведения указанного аукциона. До настоящего времени коммерческие предложения в департамент не поступили, — написано в документе.

Но в юридическом бюро «Егоров и партнеры», занимающейся защитой прав животных сказали, что не получали уведомлений о том, что аукцион планируется.

— Бюджет, выделяемый из области, не используется из-за каких-то личных хотелок отдельных представителей департамента энергетики и ЖКХ. Есть ответственные исполнители, есть собаки, которых надо ловить и стерилизовать. Но чиновники мэрии явно в этом не заинтересованы, — резюмирует представитель юридического бюро Светлана Слесарева.

Напомним, руководитель департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков рассказывал, что в 2024 году муниципалитет шесть раз проводил конкурсы для определения подрядчиков для отлова, стерилизации, вакцинации и возвращение в ареал обитания безнадзорных животных. Никто на них не заявился. Организация, с которой мэрия работала до этого несколько лет подряд, сказала, что завязывает с этим бизнесом, так как он очень дорогой и не интересный.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Новосибирской области было зафиксировано 3553 случая укусов людей животными. Из них только 1111 случаев произошли по вине бездомных животных, включая тех, кто имеет хозяев, но находится на самовыгуле.