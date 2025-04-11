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Суд приостановил работу рынка «Пекин» в ТЦ «Континент» в Новосибирске

  • 11/04/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Суд приостановил работу рынка «Пекин» в ТЦ «Континент» в Новосибирске
В помещениях отсутствуют системы пожарной безопасности

Октябрьский районный суд города Новосибирска рассмотрел дело по иску долевого собственника помещения к Броян Хазал. Истец требовал обязать ответчика прекратить использование помещения. Также в этом деле участвовал прокурор Октябрьского района, который представлял интересы неопределенного круга лиц. Он просил суд прекратить использование помещения.

— Судом установлено, что Броян Х.Б. является долевым собственником помещений на 4 этаже ТЦ «Континент», расположенного в  Новосибирске по ул. Гусинобродское шоссе, д. 20. В принадлежащем ей помещении располагается рынок одежды и обуви «Пекин», — говорится в сообщении суда.

Согласно закону здание должно быть оборудовано системами пожарной безопасности: система оповещения и управления эвакуацией автоматические установки пожаротушения, дымоудаления, системной пожарной сигнализации.

Однако в помещениях, принадлежащих ответчику, данные системы отсутствуют. Это создаёт угрозу для жизни и здоровья людей в случае возникновения пожара, а также может привести к порче имущества других собственников данного помещения.

Суд полностью удовлетворил требования истцов и принял решение о приостановлении использования помещения, в котором располагается рынок одежды и обуви «Пекин», до устранения нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности. Суд также обязал ответчика устранить эти нарушения в течение пяти месяцев с момента вступления решения в силу.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, попытки выселить рынок «Пекин» из ТЦ «Континент» предпринимаются дольщиками центра с лета прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском открылся большой китайский рынок. Он арендовал площади в ОРЦ «Фудсиб».

Фото 2ГИС/ автор: AlexPnsk Sib54

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Пекин Континент иск


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