Дело о загрязнении земли под Новосибирском направлено в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игоря Диденко. Он обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, об этом сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

Следствие считает, что в период с марта 2021 года по август 2022 компания систематически сбрасывала отходы производства на близлежащую территорию. Это привело к загрязнению земли и гибели растительности. По версии следствия, размер причинённого окружающей среде ущерба превысил 200 млн рублей.

— Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе СК.

Напомним, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в 2022 году сообщила в своем телеграм-канале о том, что жители посёлка Красный Яр пожаловались в ведомство на «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». В августе 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о загрязнении окружающей среды отходами производства на территории НКБК. Летом 2023 года СК сообщал, что ущерб почве нанесен в размере около 350 млн руб. В 600 тыс. руб. был оценен ущерб от гибели лесных насаждений. Тогда речь шла о систематическом загрязнении в период с 2020-го по 2022 год.

Ранее редакция сообщала о том, что от муниципального предприятия «Метро МиР» требуют компенсировать ущерб природе от сброса стоков в Новосибирске.